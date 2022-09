13 karatékas (messieurs et dames) représentent l'Algérie au tournoi international «Premier League 1», qui se déroule à Baku, en Azerbaïdjan. «Il s'agit d'une première historique, car jamais auparavant l'Algérie n'avait participé à cette compétition avec un nombre d'athlètes aussi élevé», s'est réjouie la FAK dans un communiqué. Une situation qui s'explique selon elle par les bons résultats préalablement obtenus, et qui ont permis à l'élite nationale de se hisser à un classement suffisamment élevé dans le Ranking de la Fédération internationale (WKF) pour être sélectionnée. La FAK a tenu à préciser que le niveau de la compétition sera probablement très élevé, en présence de certains grands champions de la discipline. La sélection nationale a embarqué mardi pour l'Azerbaïdjan, soit trois jours avant le début de la compétition, pour permettre aux athlètes de bien récupérer et augmenter par la même occasion leurs chances de réussir un bon parcours dans cette prestigieuse compétition.