La sélection algérienne de football, éliminée en barrages qualificatifs au Mondial-2022, a perdu une place (44e) au classement mondial de la FIFA, publié jeudi. Au plan continental, l’Algérie a perdu 4 places et glisse au 7e rang, derrière le Sénégal (20e), le Maroc (24e), le Nigeria (30e), l’Égypte (32e), la Tunisie (35e), et le Cameroun (37e). L’Équipe nationale recule pour la 2e fois de suite, après avoir glissé de 14 places lors du premier classement de l’année 2022, suite à son élimination sans gloire dès le 1er tour de la dernière CAN disputée au Cameroun. Dans le haut du classement, le Brésil a dépassé la Belgique au sommet. La Seleçao déloge les « Diables rouges », qui occupaient la première place depuis le mois d’octobre 2018. Les Brésiliens ont remporté beaucoup plus de points que les Belges ces derniers jours, car ils disputaient des matchs de qualification au Mondial monde, plus « rémunérateurs » que les rencontres amicales jouées par les Belges.