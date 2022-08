L'Équipe nationale algérienne a bien entamé sa participation à la Coupe arabe de football des U17, en battant son homologue palestinienne (5-0), mardi soir à Sig, au titre de la première journée du groupe A de cette compétition. Ce match d'ouverture de ce tournoi que l'Algérie accueille du 23 août au 8 septembre prochain, s'est déroulé en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports Abderezak Sebgag, du président de la Fédération algérienne de football (FAF) Djahid Zefizef et du représentant de la Fédération arabe de football, Mohamed Raouraoua.

Le match a vu une entrée en force des poulains du coach Arezki Remmane, avec un premier but de Ali Zyad, qui a réussi à ouvrir le score à la 3e minute. La première mi-temps s'est ainsi achevée sur un score de (1-0.) En seconde période, quatre buts ont été marqués par Malik Kahlouchi (62'), Yazid Essam (65'), Ilyes Boualem (82') et Mouslim Anatouf (88'). Les Algériens ont raté de nombreuses occasions, notamment grâce à deux tirs de Karkour Chafei, qui a raté un beau but en première mi-temps à la 36' et 50'. L'équipe palestinienne a créé plusieurs occasions de score, notamment celle, en première mi-temps, d'un tir puissant de Wadih Abu Dahim. «Mes joueurs ont remporté une victoire précieuse dans ce match d'ouverture. Nous sommes rentrés en force en seconde période après l'incorporation des remplaçants Meslem Anatouf, Ilyes Boualem, Malik Kahlouchi et Fathi Kasassi. Mes joueurs n'avaient pas profité des opportunités qu'ils avaient créées en première mi-temps, alors qu'ils sont entrés dans le vif du sujet, à la seconde mi-temps, avec plus de détermination, grâce aux changements apportés à l'équipe», a indiqué le coach national, Arezki Remmane, repris par l'APS. Lors de la deuxième journée, vendredi à 20h, l'Algérie croisera le fer avec le Soudan, vainqueur au premier match face aux EAU (2-0). Sur le prochain match face au Soudan, Remmane a estimé qu'«un match fort nous attend vendredi à Mostaganem face à l'équipe soudanaise.

Nous sommes déterminés à poursuivre une série de victoires dans cette tournoi pour atteindre la qualification pour les quarts de finale». À l'issue de la première journée, l'Algérie et le Soudan sont en tête du groupe A avec 3 points, tandis que la Palestine et les Emirats arabes unis ferment la marche (0 pt).

