Le 38e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball (messieurs et dames) aura lieu du 10 au 19 mai au Niger, alors que les clubs algériens seront absents de cette édition, a annoncé la Confédération africaine de la discipline (CAHB). Dans un courrier adressé aux Fédérations nationales concernées par la compétition, la CAHB a annoncé également que le tirage au sort de cette 38e édition se déroulera ce jeudi au siège de la Confédération à Abidjan (Côte d'Ivoire). Onze clubs sont annoncés chez les messieurs et six chez les dames, alors que les clubs algériens et tunisiens seront absents de cette 38e édition, contrairement à l'Égypte qui sera représentée par Al Ahly et Zamalek chez les messieurs.