La direction technique de la Fédération algérienne d'athlétisme (DTN / FAA) s'est dit «très satisfaite des résultats obtenus aux championnats d'Afrique» de 2022, clôturés dimanche soir à Saint-Pierre (Maurice), et lors desquels la sélection nationale (messieurs/dames) a moissonné un total de neuf médailles: cinq or, trois argent et une bronze, terminant 4e au classement final sur 23 pays classés. Des résultats d'autant plus probants que la sélection algérienne n'a engagé que 14 athlètes dans cette compétition, sachant que certaines nations, comme l'Afrique du Sud, ont participé avec plus de 90 représentants. «Aux championnats d'Afrique de 2014 et de 2016, nous n'avions récolté qu'une seule médaille d'or. En 2018, nous avions fait un peu mieux, en décrochant deux or, mais cette fois, la moisson a été nettement plus conséquente, et avec cinq or, nous ne pouvons qu'être satisfaits de ce résultat. C'est même, de bon augure avant les Jeux méditerranéens d'Oran», a déclaré Mahfoud Bouhouche, le directeur des Équipes nationales (DEN). Avec neuf médailles sur 14 possibles, Bouhouche a considéré que «l'objectif de la sélection nationale a été largement atteint», avec une mention spéciale pour certains athlètes, comme le demi-fondiste Slimane Moula, qui a remporté le 800 mètres en devançant ses concurrents d'une bonne quinzaine de mètres. Outre Moula, quatre autres internationaux algériens ont remporté l'or à Maurice. Il s'agit d'Amine Bouanani (110m/haies), Larbi Bourrada (Décathlon), Hichem Bouhanoune (Saut en hauteur) et Amar Rouana, au saut à la perche. Pour ce qui est des médailles d'argent, elles ont été l'oeuvre de Zouina Bouzebra (Lancer du marteau), Abdelmalik Lahoulou (400m/haies) et Hichem Cherabi (Saut à la perche), alors que le triple sauteur Yasser Mohamed-Tahar Triki s'est contenté du bronze.

À leur retour de Saint-Pierre, les internationaux algériens «commenceront par s'accorder un repos bien mérité», selon Bouhouche, avant de mettre le cap sur les JM d'Oran.