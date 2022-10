L'Algérie, avec 64,2 points, a perdu une place au nouveau classement féminin de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA), occupant désormais le 94e rang mondial et le 15e au niveau africain. Le classement de la FIBA est toujours dominé par les Etats-Unis (848,8 pts) devant la Chine (676,5 pts) et l'Australie (668,3 pts). Au niveau continental, le Nigeria, première nation africaine au classement, occupe la 15e place mondiale avec 378,3 pts, devant le Mali 26e avec 254,5 points et le Sénégal 31e avec 223,3 points. Ce nouveau classement a été publié à l'issue des dernières compétitions internationales. La classement FIBA prend en compte tous les matchs, des pré-éliminatoires régionaux jusqu'à la finale de la Coupe du monde FIBA et inclut le tournoi olympique ainsi que les coupes continentales. Le système précédent n'était basé que sur les compétitions et ne prenait en considération que les classements finaux des tournois.