L'Équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23) s'est imposée lundi devant son homologue comorienne sur le score de 2-0 (mi-temps: 1-0), en match disputé au stade Parsemain à Fos-sur-Mer, comptant pour la 3e et dernière journée (Gr.C) du 48e tournoi Maurice-Revello (ex-Tournoi de Toulon/ France), organisé du 29 mai au 12 juin. Les Algériens ont ouvert le score dès la 6e minute de jeu par Yuliwes Bellache sur une passe décisive de Chamseddine Bekkouche, avant que ce dernier ne fasse le break en seconde période sur penalty (66e). C'est la première victoire des Algériens dans ce tournoi, après deux défaites concédées face au Japon (1-0) et la Colombie (2-1). À l'issue de ce succès, l'Algérie termine à la dernière place du groupe C avec 3 points, à quatre longueurs du leader la Colombie, qualifiée pour les demi-finales. Les U23 algériens disputeront aujourd'hui à Arles un match de classement. Outre l'Algérie, le Japon, les Comores, et la France - pays hôte et le plus titré dans l'histoire de ce tournoi (12 trophée) - huit autres pays prennent part à cette manifestation: le Ghana, l'Arabie saoudite, l'Argentine, la Colombie, l'Indonésie, le Panama, le Mexique, et le Venezuela. Les douze sélections ont été réparties en trois groupes de quatre, le premier de chaque groupe ainsi que le meilleur deuxième se qualifient pour les demi-finales. Le prestigieux tournoi de Toulon, constitue une étape préparatoire en vue des qualifications de la coupe d'Afrique des nations CAN-2023, dont le premier tour se jouera du 19 au 27 septembre prochain. La phase finale se jouera du 2 au 26 novembre 2023, dans un pays qui reste à déterminer. Le tournoi est qualificatif aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris.