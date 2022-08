La sélection algérienne de natation a bouclé sa participation à la 15e édition du championnat d'Afrique seniors (messieurs et dames), clôturée mercredi à Tunis, avec une moisson de 26 médailles (10 or, 11 argent, 5 bronze), se hissant à la deuxième place du classement général dominé par l'Afrique du Sud avec 40 médailles (20 or, 8 argent, 10 bronze). Avec dix (10) breloques en vermeil, l'Algérie réalise sa meilleure performance au championnat d'Afrique seniors, dépassant les huit médailles d'or décrochées lors de l'édition 2006, disputée à Dakar (Sénégal). L'Égypte avec 30 médailles (7 or, 10 argent et 13 bronze) complète le podium. Cette 15e édition du rendez-vous continental a, également, été marquée par la consécration de l'espoir de la natation algérienne Jaouad Syoud (22 ans), désigné meilleur nageur de la compétition, avec un total de 11 médailles (7 or, 4 argent). Lors de la 5e et dernière journée de compétition, la sélection algérienne a remporté 7 breloques (2 or, 2 argent, 3 bronze). Les médailles d'or ont été remportées par Syoud sur 200m quatre nages (2:00.05) et le relais masculin 4x100m quatre nages composé de Ardjoune-Belamane-Syoud-Sahnoun (3:42.05), alors que celles en argent ont été l'oeuvre d'Oussama Sahnoune sur 50m nage libre (22.54) et le relais féminin 4x100m quatre nages composé de Merniz-Nefsi-Zitouni-Medjahed (4:20.75). Les médailles de bronze sont revenues à Nesrine Medjahed sur 50m nage libre (26.12), Imene Kawthar Zitouni sur 200m quatre nages (2:26.28) et Moncef Belamane sur 200m quatre nages (2:04.26). Lors des quatre premières journées de compétition, les médailles d'or algériennes ont été glanées par Jaouad Syoud (200m papillon, 100m brasse, 200 brasse, 50m brasse, 400m quatre nages), Abdallah Ardjoune (200m dos, 100m dos) et Oussama Sahnoun (100m nage libre), alors que celles en argent sont revenues à Rania Nefsi (100m brasse, 200m brasse), Nesrine Medjahed (100m nage libre), Jaouad Syoud (100m papillon), Abdallah Ardjoune (50m dos), Meroua Merniz (50m dos), les relais mixtes 4x100m nage libre et 4x100m quatre nages, le relais masculin 4x100m nage libre, auxquelles s'ajoutent celles en bronze de Meroua Merniz (50m dos) et du relais féminin du 4x200m. La 15e édition du championnat d'Afrique de natation disputée à la piscine olympique de Radès a enregistré la participation de 29 pays, dont 13 nageurs algériens encadrés par trois entraîneurs.