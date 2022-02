Prévue pour la fin de la journée de dimanche, l'assemblée générale, devant réunir les actionnaires de la SSSPA/MCO, n'a pas été tenue. Elle a été ajournée pour la journée d'hier. Pour cause, le principal actionnaire, Ahmed Belhadj, dit «Baba», a brillé par son absence. Aucun des présents ne s'attendait à ce faux bond de «Baba», du moins pas pour les autorités locales avec lesquelles il s'est engagé à sauver le club de la relégation en le prenant en main sans aucune condition avant qu'il ne se rétracte. Cette lacune de dernière minute est, selon des sources proches du club, motivée par «le refus de Baba d'introduire les dettes de Tayeb Mehiaoui et de Youcef Djebbari en les comptabilisant en tant qu'actions». Le même responsable a donné son aval pour prendre part à cette AG sous condition: prendre en main le club sans assumer son passif. Autrement dit, chacun des actionnaires, Djebbari et Mehiaoui seront responsables et responsabilisés pour leur gestion. Outre «Baba», l'AG devait regrouper, outre Baba, Mehiaoui, Bensedjerari, le président du CSA, Chamsedine Bensenouci, et supervisée communément par la direction de la réglementation de l'administration générale et par la direction de la jeunesse et des sports. Alors que les actionnaires s'apprêtaient à se réunir, quelques supporters se sont regroupés devant le lieu de la rencontre et tenu des slogans hostiles aux membres de la direction du club revendiquant leur départ et leur remplacement par une société nationale. Les Hamraoua se débattent contre vents et marées, aussi bien sur le plan technique que financier. Ses caisses sont à sec. Interdit de recrutement, ses redevances s'élèvent à plus de 20 milliards de centimes. Cela se passe alors que les supporters continuent à revendiquer des résultats, question de sauver la citadelle des Rouge et Blanc et de lui éviter le remake de l'édition de 2008, la relégation. D'autant plus que le MCO se trouve dans la case rouge. Le danger n'est pas totalement écarté. Le moindre faux pas peut lui valoir l'échec fatal. La dernière «prouesse» concrétisée au stade Zabana face au MC Alger (1-0), sauve, un tant soit peu, les meubles et conforte les poulains de Boukkaz, leur donnant l'espoir de relever la tête pour le reste du championnat. Boukkaz interprète la situation, sachant qu'il est appelé à jouer en composant avec le groupe dont il dispose. Autrement dit, il ne songe plus au recrutement, étant donné que le club est noyé dans d'importantes dettes. «Nous reviendrons lors de la phase retour en procédant à quelques retouches», a-t-il expliqué. Le joueur Guenina, lui, est revenu sur la dernière rencontre, en indiquant: «Nous étions dans l'obligation de nous tailler les trois points.». Sur sa lancée, il s'est engagé à faire preuve de persévérance dans les jours à venir. «Nous aurons notre mot à dire lors de la phase retour.» Idem pour son coéquipier, Mekkaoui. Ce dernier dira: «Nous sommes obligés de vaincre. Car, nous avons perdu trop de temps et trop de points.» Mekkaoui, ayant passé 5 années à Oran, est plus que jamais conscient de l'apport des fans du club: «Nous avons besoin de l'assistance des supporters.»