L'assemblée générale élective de la Fédération algérienne d'haltérophilie (FAH), initialement prévue le 5 novembre, a été reportée au 12 du même mois pour absence de conditions requises pour sa tenue, a-t-on appris auprès de l'instance fédérale qui précise que les élections auront lieu à partir de 9h30 au centre de regroupement et de préparation sportive de Souidania.

«Après la réunion de la commission de candidatures le 31 octobre dernier, et celle des recours le 2 novembre, et après consultation du ministère de tutelle, il a été constaté que les conditions préalables à la tenue d'une assemblée générale élective ne sont pas réunies dans leur totalité, d'où l'impossibilité d'organiser cette AG», a expliqué la Fédération algérienne.

Les candidatures sont, à nouveau, ouvertes jusqu'au lundi 7 novembre à minuit, a ajouté la même source, indiquant que les dossiers de candidature doivent être adressés par courrier électronique au secrétariat général de la Fédération.

Le dépôt des recours est fixé, quant à lui, du 8 au 9 novembre, à minuit comme date butoir.

Le président de la Fédération algérienne d'haltérophilie, Ismail Boulahya, a été suspendu, rappelle-t-on, par le ministère de la Jeunesse et des Sports.