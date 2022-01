Le tournoi continental débute, aujourd'hui, au Cameroun et les Algériens, champions d'Afrique en titre, entament la défense de leur couronne, mardi à partir de 14h, face à la Sierra Leone, à Douala. Avec 15 joueurs déjà sacrés en Egypte en 2019, qui encadreront 13 novices, les Verts sont pleinement concentrés et s'attendent à une mission encore plus difficile que celle de la dernière édition. C'est parce qu'ils sont les favoris en puissance de cette 33e CAN et ce statut à défendre ne sera pas sans pression, dans un groupe où se trouvent aussi la Guinée équatoriale, qualifiée sur le terrain pour la 1ère fois après 2 CAN en tant qu'organisateur, et la Côte d'Ivoire. Dans la liste des 28 joueurs retenus, le coach national, Djamel Belmadi, a axé son choix sur trois paramètres: stabilité, expérience et forme du moment. Beaucoup de sélections sont capables de renverser l'Algérie, faut-il le dire, puisque, surtout qu'à la CAN, ce n'est pas toujours la plus brillante qui gagne à la fin. On évoque, notamment le Cameroun, le Sénégal et l'Égypte, ou encore le Mali.

Mercredi dernier, les Algériens ont disputé leur unique et ultime test pré-CAN et ils ont assuré et rassuré face au Ghana (3-0) à Doha, au Qatar. Plusieurs enseignements ont été tirés par le staff technique national, qui a décidé, par la suite, de différer le voyage de sa délégation à Douala pour hier, alors que cela devait se faire initialement jeudi dernier. Belmadi a pris cette décision, explique-t-on, afin de permettre à ces joueurs de bien récupérer et entamer le tournoi de la meilleure des manières.

Avec une série de 34 matchs sans défaite, les Algériens veulent battre le record mondial d'invincibilité, détenu par l'Italie, avec 37 rencontres. Les férus des Verts croisent les doigts et attendent impatiemment de suivre les nouvelles prouesses de leurs «guerriers» et revenir au pays avec une 3e couronne africaine. Cela est dans les codes de Mahrez et consorts, et c'est tout le mal que nous leur souhaitons...