Tout les Algériens s'accordaient à dire que le match de l'Equipe nationale A' face à l'Egypte, allait être le véritable test pour les protégés de Madjid Bougherra. Ceci, d'autant plus qu'en face, les Pharaons se sont présentés avec leur équipe première, exceptés leurs 2 joueurs évoluant en Angleterre, à savoir Mohamed Salah (Liverpool) et Mohamed Elneny (Arsenal). Sur le rectangle vert, et devant une affluence très nombreuse au stade d'Al Janoub, les Algériens ont pourtant bien entamé le match. Mieux, «la révélation du match», Mohamed Amine Tougaï s'est même permis le luxe d'obliger le gardien El-Shennawy d'aller récupérer le cuir au fond de son nid, peu avant la 20e minute de jeu. Dès lors, l'on pensait que le jeu des Verts allait s'améliorer, mais force était de constater que, c'est le contraire qui se produit. Sciemment ou inconsciemment, ils ont reculé laissant l'arrière-garde subir le poids de la rencontre. Fort heureusement que la paire centrale «espérantiste», Tougaï - Bedrane était là pour se constituer comme une muraille devant les offensives des Pharaons. Madjid Bougherra, inexpérimenté dans ce genre de compétitions et ayant en face de lui un «ogre» en la personne de Carlos Queiroz, assistait impuissant à ce qui se passait. Il tentait de diriger ses protégés, mais cela ne donnait aucun résultat. En seconde période, ses plans ont été chamboulés par la sortie de Bounedjah, après un télescopage avec le portier adverse. L'entrée de Soudani à sa place n'a pas apporté la vivacité escomptée au secteur offensif. Pis encore, le jeu a été de plus en plus bouleversé. Et les Verts rentrent, dès lors, dans la précipitation et l'énervement en voyant l'arbitre siffler un penalty contre eux et leur infliger plusieurs cartons, ce qui a fini par être fatal. Les changements avancés opérés par la suite ont aggravé les choses, surtout après l'incorporation du plus jeune joueur du tournoi, Titraoui en l'occurrence, au moment où la pression de la rencontre était au summum. Conséquences: le jeune du Paradou AC n'avait passé que 5 minutes sur le terrain avant de commettre une faute lui ayant valu le carton rouge. Achevé ce match, face aux Egyptiens, les Verts se penchent sur celui du Maroc, samedi à partir de 20h, dans le cadre des quarts de finale. Autre match, autre motivation et surtout autres enjeux. En prévision de ce match, le sélectionneur national est appelé à revoir sa copie et éviter surtout de commettre les mêmes erreurs. Ceci, d'autant plus que cette fois-ci, il s'agira d'un match à élimination directe, face à un adversaire qui a réalisé, au premier tour, un carton plein, avec trois victoires en autant de rencontres. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Houcine Amouta, était présent dans les gradins du stade Al-Janoub, mardi soir, en notant tous les points positifs et négatifs de son prochain adversaire. Ce match s'annonce serré et surtout ouvert à tous les pronostics. «Les choses sérieuses vont commencer face au Maroc, samedi, en quarts de finale. Le Maroc a fait un sans-faute, les joueurs sont ensemble depuis bien longtemps. Ça se jouera aussi sur la fraîcheur. Nous sommes encore loin des demi-finales», a averti Bougherra.