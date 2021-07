Les Algériennes de l'Affak Relizane se sont imposées devant leurs homologues tunisiennes de l'AS Banque de l'habitat sur le score de 3 à 1 (mi-temps: 1-1), en match comptant pour la 1ère journée du tournoi qualificatif à la Ligue des Champions d'Afrique féminine de football (Zone Afrique du Nord), disputé samedi à Berkane (Maroc).

Les trois buts de l'Affak Relizane ont été inscrits par Zineb Kendouci (40e, 63e) et Naïma Bouheni (85').

Les Algériennes, qui visent une qualification à la première édition de la Ligue des Champions d'Afrique féminine de football, en décrochant l'unique billet qualificatif, joueront leur deuxième match face aux Marocaines des Forces armées royales (FAR), mardi. Lancée récemment par la Confédération africaine (CAF), la phase finale de la Ligue des Champions féminine verra la participation de huit clubs, dont un issu du pays hôte (Egypte), et une équipe supplémentaire de la zone tenante du titre de la précédente coupe d'Afrique des nations féminine (2018).

La Ligue des Champions féminine est une nouvelle compétition mise en place par la CAF, pour développer le football féminin en Afrique.

Elle mettra en vedette les meilleures équipes de tout le continent.