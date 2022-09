Noyée, depuis de longues années, en Ligue 2, l'école formatrice de M'dina J'dida, l'ASM Oran, compte revenir en force dans le championnat, tout en continuant à jouer le rôle lui revenant de droit depuis sa création: la formation. Ces deux éléments constituent deux piliers importants pour lesquels le club signe son existentialisme, sa survie aussi longtemps dans l'échiquier footballistique national, en plus de jouer les premiers rôles dans le Championnat national. D'ailleurs, le club compte revenir sur les devants de l'actualité sportive nationale. Tous ces atouts plaident amplement à son profit compte tenu de la situation lambda allégée un tant soit peu, ces derniers jours. Il s'agit particulièrement de l'ardoise des dettes ne l'asphyxiant pas tant, celle-ci est de l'ordre de trois milliards de centimes. Ces redevances ne peuvent en aucun cas constituer une quelconque embûche pouvant entraver le club pour signer son retour sur la vitrine du football national. C'est d'ailleurs la raison qui motive le plus aussi bien les supporters, ne lâchant pas la direction en l'appuyant dans sa mission pour aller de l'avant et honorer la tradition du club. Plus que déterminés, les responsables du club, quoi qu'ils ne s'expriment que rarement dans les médias, observent la politique de «la force tranquille» et «vont doucement pour arriver sûrement». Ils ne s'engagent pas non plus dans des déclarations aux contenus promettants qu'ils ne risquent pas de concrétiser. Pour les enfants de M'dina J'dida, le travail est le gage de la réussite. En optant pour des préparatifs intensifs, ils ont également décidé de faire preuve d'un silence total loin des fanfares en opérant des opérations dignes des clubs de telle stature, recruter le peu de joueurs et de surcroît expérimentés pour les fusionner avec «le produit local», des joueurs formés par le club. «Les recrutements sont achevés dans de bonnes conditions», a-t-on appris au sein du club, expliquant que «les joueurs expérimentés composeront avec les jeunes». C'est dire que l'ASM Oran n'est pas près de renoncer à son principe en faisant d'abord valoir les objectifs recherchés par le club, former et rien que former, pour montrer que «le produit local» peut également être une valeur ajoutée dans le sport national de manière générale et dans le football de manière particulière. Telle est donc la politique générale du club poursuivant ses entraînements loin des feux de la rampe et des brouhahas des «on a dit» ou encore «des vieillottes histoires» des déclarations et contre- déclarations. Chez l'école de l'ASM Oran, la sérénité du climat prime dans toutes les circonstances tandis que la continuité constitue l'une des premières lignes droites tracées où il ne faut jamais bafouer, en plus des préparations malgré toutes les conditions et des objectifs communs tracés par l'ensemble des acteurs du représentant du club de M'dina J'dida. C'est ainsi que l'entraîneur El Hadj Merine dépeint la situation en faisant d'abord de «la meilleure préparation opérée cette année comparée à celle de l'année écoulée, quoique celle-ci ait été lancée tardivement». L'ASM Oran a contre toute attente pris acte des garde-fous mis en place par les créateurs du club, à savoir, vaquer à la besogne loin des conflits.