La séparation entre l’USM Alger et son entraîneur serbe, Zlatko Krmpotic, était dans l’ère du temps. Et voilà qu’elle a été officialisée après le match perdu à Oran face au Mouloudia local (2-1). Le président Achoud Djelloul, qui avait acté le départ du directeur sportif, Hocine Achiou, en a fait de même avec le coach qui, depuis son arrivée, n’a pu apporter un plus, en témoignent les résultats de l’équipe, qui vont de mal en pis. Djelloul a décidé de confier la barre technique à l’entraîneur adjoint, Djamil Ben Ouahi, jusqu’à la fin de la saison. Même le préparateur physique, Kamel Boudjenane, a été maintenu à son poste.