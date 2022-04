La Fédération sénégalaise de football (FSF) a dénoncé les «insultes racistes» dont a été victime dimanche en Italie le capitaine de l'équipe nationale A, Kalidou Koulibaly. «Comme à leurs tristes habitudes, certains supporters de l'Atalanta de Bergame (Italie) ont encore réédité leurs bêtises humaines en proférant des injures ignobles et racistes vis-à-vis de notre capitaine et leader Kalidou Koulibaly», a écrit la FSF sur Twitter. Dimanche, Koulibaly a été insulté en quittant la pelouse après la victoire (3-1) de son équipe SSC Naples sur le terrain de l'Atalanta Bergame. Le capitaine des Lions de la Teranga a déjà été victime cette saison des mêmes insultes à Florence et plus récemment à Venise. Les images circulant sur les réseaux sociaux ont fait réagir l'Atalanta Bergame, qui a promis de donner suite à cet incident.