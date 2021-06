L'entraîneur tunisien de l'ES Sétif, Nabil Kouki, a tiré la sonnette d'alarme quant à la crise financière qui secoue le club depuis le début de la saison, non sans craindre une influence négative sur l'équipe dans la course au titre. «Le problème financier doit être réglé dans les plus brefs délais. Que ce soit les joueurs ou le staff technique, le temps est venu pour qu'on soit régularisé. La crise financière m'a poussé à gérer cette situation. Si le problème ne sera pas résolu dans les deux jours qui viennent, cela va influer négativement sur le groupe, et on risque de perdre le titre», a indiqué Kouki dans un entretien accordé à la page officielle du club sétifien. «C'est très difficile de ne pas percevoir son dû pendant 7 ou 8 mois, chacun de nous a une famille à sa charge. Personnellement, je suis en train de souffrir en permanence, avec tous les problèmes que nous affrontons chaque semaine. Le titre ne se réalisera jamais avec seulement des paroles», a-t-il ajouté.