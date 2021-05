L'entraîneur tunisien de l'ES Sétif Nabil Kouki, a écopé d'un match de suspension ferme (interdiction du terrain et des vestiaires) pour «mauvais comportement envers officiels», a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) jeudi soir sur son site officiel. De son côté, l'entraîneur adjoint de l'Entente, Delhoum Karim a écopé d'un match de suspension ferme pour «contestation de décision (interdiction du terrain et des vestiaires) plus 30.000 dinars d'amende. La même sanction a été infligée à l'entraîneur adjoint du CR Belouizdad Bekhti Karim. Par ailleurs, le joueur du RC Relizane, Neche Khaled, a écopé de

3 matchs de suspension, dont 1 avec sursis, plus une amende de 30.000 dinars, en sus de l'avertissement reçu lors de la rencontre comptabilisé comme simple avertissement pour «pour voie de fait». Le sociétaire du NA Hussein Dey Mohamed Rabie Meftah et du CR Belouizdad Chams-Eddine Nessakh, exclus lors du derby NAHD-CRB (2-2), ont écopé chacun de 2 matchs de suspension ferme plus 30 000 dinars d'amende pour «contestation de décision». Enfin, le CS Constantine, l'Olympique Médéa, le NA Hussein Dey, et le CR Belouizdad devront s'acquitter d'une amende de 40.000 dinars pour «conduite incorrecte de l'équipe». Le Nasria s'est vu infliger une seconde amende de 50.000 dinars pour «mauvaise organisation», alors que le Paradou AC a écopé d'une amande de 300.000 dinars pour «manque d'hygiène dans les vestiaires des arbitres et de l'équipe visiteuse».