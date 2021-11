Le gardien de but international burkinabè du SC Charleroi (Belgique) Hervé Koffi Kouakou, blessé, a déclaré forfait pour les 2 derniers matchs du Burkina Faso, aux éliminatoires (Gr.A) de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar: vendredi 12 novembre face au Niger à Marrakech (14h), et devant l'Algérie, mardi 16 novembre au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h), rapporte la presse locale. Considéré comme l'un des tauliers des Etalons et titulaire indiscutable, Koffi (25 ans), s'est blessé samedi lors du match du championnat belge, face à l'Union St-Gilloise (défaite 0-4), comptant pour la 14e journée. Le natif de Bobo-Dioulasso rallonge ainsi la liste des blessés chez la sélection burkinabè, puisque le sélectionneur Kamou Malo devra également composer sans les attaquants Botue Jean F Kouamé (AC Ajaccio/ France), Yacouba Songné (Young Africans/ Tanzanie), et Abdoul Fessal Tapsoba (Standard de Liège/ Belgique), en plus de Bertrand Isidore Traoré (Aston Villa/ Angleterre), Lassina Franck Traoré (Sakhtar Donetsk/ Ukraine), indisponibles depuis quelque temps déjà. Dans un communiqué publié lundi sur sa page officielle Facebook, la Fédération burkinabè (FBF) a tenu à démentir toutes simulations de blessures de la part de ses joueurs. «La Fédération tient à apporter un démenti formel à de telles allégations ne reposant sur aucune preuve tangible. En effet, quatre joueurs convoqués sont indisponibles, après constatation de leurs dossiers médicaux, transmis par leurs clubs respectifs au médecin de la sélection, le docteur, Alain Traoré», a indiqué la FBF. Avant d'enchaîner: «La FBF, tout en regrettant le forfait des joueurs blessés, fait entièrement confiance au groupe constitué par le sélectionneur Kamou Malo.».