Les Reds de Liverpool ont vu dimanche leur série de 25 matchs sans revers prendre fin en s'inclinant sur le terrain de West Ham (2-3) et au bout d'une rencontre très animée. West Ham a pris les devants dès sa première offensive après une tentative de Pablo Fornals qui a poussé Alisson à la faute dès la 4e minute. Les Merseysiders ont réclamé une faute au départ de l'action, mais la VAR a validé la réalisation. Klopp n'était pas d'accord avec cette décision, estimant qu'Angelo Ogbonna aurait dû être sanctionné. Il pense aussi qu'Aaron Cresswell méritait une expulsion, suite à une faute sur Jordan Henderson, quelques instants plus tard. «Le 1er but est une faute sur le gardien de but», a-t-il déclaré à Sky Sports. «Le bras va contre le bras d'Alisson, alors comment peut-il attraper le ballon quand quelqu'un lui tient le bras. Cela n'a aucun sens. C'est l'excuse typique que VAR dit que ce n'est pas clair et évident, mais alors de quoi avez-vous besoin? Que peut [Alisson] faire? Si un joueur lève le bras pour un gardien de but, c'est une position importante du corps et si cela gêne, comment peut-il faire un arrêt?» «Les gens diront que je cherche des excuses, mais ce n'est pas le cas», a-t-il poursuivi. «J'accepte le fait qu'on ne soit pas bons et qu'on perdre des matchs. Aujourd'hui, nous l'avons perdu, ce n'est pas bien mais je l'accepte. Mais quand nous parlons de situations dans un jeu, il faut qu'il y ait des décisions normales de l'arbitre.». «Pour Cresswell, il s'agit d'une charge violente. Même s'il touche le ballon, vous ne pouvez pas vous engagez comme ça, car tout peut arriver. Vous pouvez dire qu'il a touché le ballon mais vous devez contrôler votre corps. Ces deux situations ont eu de l'influence sur la rencontre mais à la fin, West Ham s'est battu pour les 3 points. Ils ne sont pas responsables des décisions prises par le VAR», a conclu Klopp. Avec ce revers concédé, Liverpool passe derrière son adversaire du jour au classement. Les Reds ont lâché prise et ils vont devoir rebondir dès la prochaine journée. Ça ne sera pas une partie de plaisir, puisqu'ils se mesurent à Arsenal (20 novembre).