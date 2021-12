Simon Kjær ne rejouera pas avant la fin de saison prochaine. Touché au genou lors de la victoire des Rossoneri, mercredi soir, sur la pelouse du Genoa (3-0), Simon Kjaer a été contraint de quitter prématurément cette rencontre après avoir été évacué sur civière dès la 4e minute de jeu. L'AC Milan indiquait, ce mercredi, que le défenseur international danois souffrait des ligaments du genou gauche et serait absent pendant plusieurs mois. Après intervention chirurgicale, «l'AC Milan annonce que Simon Kjær a subi, aujourd'hui, une chirurgie arthroscopique au genou gauche pour la reconstruction du ligament croisé antérieur et la réinsertion du ligament collatéral médial. L'opération, effectuée à la clinique La Madonnina, a été un succès», précise le club italien. Le défenseur danois de 32 ans «va bien et est motivé pour commencer le processus de rééducation immédiatement. Le temps de récupération est estimé à 6 mois».