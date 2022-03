En effet, après Rio en 2016, Kipchoge avait décroché un deuxième titre olympique sur marathon l'été dernier à Sapporo, lors des Jeux de Tokyo, confirmant ainsi sa suprématie sur les 42,195 km, dont il est le recordman du monde officiel, en 2h01:39.

Encore faut-il rappeler que c'est un chrono réalisé en 2018 à Berlin. Le Kenyan est également détenteur du record du monde officieux, en 1h59:41, établi lors d'un évènement monté spécialement pour lui, en 2019 à Vienne (Autriche).

Ainsi et en conférence de presse, avec ses habituelles digressions philosophiques, il déclare: «Après avoir gagné les Jeux olympiques à deux reprises, je voulais courir dans les rues de Tokyo. Cela aurait dû être ces rues l'été dernier, mais la course avait été déplacée à Sapporo (par crainte de la chaleur et de l'humidité). Donc, je prends cette nouvelle opportunité de courir à Tokyo pour montrer aux gens que la course c'est la vie, qu'elle apporte l'unité».

Il faut aussi faire remarquer que le Kenyan de 37 ans clame depuis plusieurs années sa volonté de remporter les six marathons «majeurs», les plus prestigieux du monde.

Et c'est donc avec sa première apparition dans la capitale japonaise, qu'il a l'opportunité ce dimanche d'en gagner un quatrième après Chicago, Londres et Berlin, et avant éventuellement Boston et New-York.

En tout cas, les conditions semblent réunies pour avoir une course rapide avec un parcours roulant, une météo dégagée et une température autour de 10 degrés, la seule interrogation concernant le vent, attendu jusqu'à 20 km/h environ.

Il y a lieu de préciser au passage que la course, qui s'élancera en matinée à 9h10 locales (1h10 en France), réunit un plateau exceptionnel, qui pourrait aussi aider à approcher des records, tout en mettant Kipchoge en danger. Trois Éthiopiens s'avancent comme ses principaux concurrents: Birhanu Legese, 3e performeur de tous les temps (2h02:48), Mosinet Geremew, 4e performeur de tous les temps (2h02:55) et Shura Kitata, vainqueur du marathon de Londres, sous la pluie, en 2020, lors de la seule défaite de Kipchoge (8e) lors de ses 13 dernières tentatives sur la distance.

D'autre part, et au sujet de la compétition féminine, la recordwoman du monde kenyane Brigid Kosgei (2h14:04 en 2019 à Chicago), âgée de 28 ans, cherchera à marquer les esprits après avoir été battue aux Jeux de Tokyo (2e derrière sa compatriote Peres Jepchirchir), puis à Londres (4e) l'an dernier.

Elle fait notamment face à la valeur montante du marathon, sa compatriote Angela Tanui (29 ans), vainqueure à Amsterdam en 2021 dans un chrono très rapide (2h17:57).

L'Américaine Sara Hall, 2e à Londres en 2020, chasse elle à 38 ans le record des Etats-Unis, établi en janvier par Keira D'Amato, en 2h19:12. R.S.