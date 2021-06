Deuxième du groupe F, l'Allemagne défiera l'Angleterre, mardi (20h) à Londres, lors des 8es de finale de l'Euro. Un choc face aux Three Lions qui ravit le latéral polyvalent du Bayern Munich, Joshua Kimmich (26 ans, 58 sélections et 3 buts). «C'est génial. Il n'y a pas de meilleur match, même si je ne suis pas sûr qu'il fallait que ce soit en 8es. Nous avons vu trois matchs différents et nous avons certainement une marge de progression. Nous voulons le montrer à Wembley», a indiqué le champion d'Europe 2020 à l'issue du nul contre la Hongrie (2-2) mercredi. Une affiche au sommet du football européen qui promet!