Le joueur du CR Belouizdad, Kheïreddine Merzougui a rejoint le MC Alger pour un contrat de deux saisons, a annoncé le Mouloudia, club de la Ligue 1 algérienne de football, lundi sur sa page officielle facebook. Le joueur Kheïreddine Merzougui, 30 ans, «signe officiellement au MCA pour deux saisons», a écrit le club dans un communiqué accompagné d'une photo du joueur aux couleurs du Mouloudia, aux côtés du président du conseil d'administration du club, Mohamed Hakim Hadj Rjem. Au volet recrutement, le MCA s'est montré le plus actif dans le marché des transferts en engageant jusque-là 11 éléments, à l'image des milieux de terrain Khaled Dehameni (ASO Chlef) et Tayeb Himoudi (Paradou AC). Par contre, le club a enregistré les départs de Hachoud Abderrahmane, Sami Frioui et Mouaad Haddad. Pour la nouvelle saison, le MC Alger a engagé le Franco-Bosnien Faruk Hadzibegic, à la barre technique pour une saison renouvelable. Hadzibegic (64 ans), passé notamment par le Dijon FCO (2007-2009), le FC Valenciennes (2016-2017), ou encore la sélection du Monténégro (2019-2020), remplace sur le banc du MCA le Tunisien Khaled Benyahia, dont le contrat n'a pas été prolongé. Concernant sa domiciliation, les dirigeants du doyen ont choisi le stade Salem-Mebrouki de Rouiba pour recevoir leurs adversaires, en raison de la fermeture du stade olympique du 5-Juillet, qui fera l'objet de travaux de réhabilitation, en vue du 7e championnat d'Afrique des joueurs CHAN-2022 (reporté à 2023, ndlr) réservé aux joueurs locaux, prévu en Algérie du 8 au 31 janvier. Le MCA a terminé la saison 2021-2022 à la 8e place avec 51 points, ratant l'objectif principal du club, à savoir participer à une compétition continentale, la saison prochaine. Le «Doyen» entamera la saison 2022-2023 en déplacement face à la JS Saoura, à l'occasion de la 1ère journée du championnat prévue le week-end du 26-27 août prochain.

Et Ishak Boussouf arrive...

L'ailier droit de Lommel SK (division B belge), Ishak Boussouf, a été prêté une saison avec option d'achat au CR Belouizdad, a annoncé lundi le club algérien de Ligue 1 de football. «L'ailier droit Ishak Boussouf rejoint le CRB sous forme de prêt d'une saison en provenance du club belge de Lommel SK, avec option d'achat à la fin du prêt», a écrit le champion d'Algérie en titre sur sa page Facebook. Formé à l'ES Sétif, Boussouf (24 ans) avait rejoint Lommel SK en 2020 avec qui il a inscrit un but en 14 apparitions sous les couleurs du club belge. En matière de recrutement, le triple champion d'Algérie en titre s'est montré l'un des clubs les plus actifs dans le marché des transferts en engageant huit nouveaux joueurs. Il s'agit du milieu de terrain offensif Belaïd Hamidi (JS Saoura), des défenseurs Aymen Bouguerra (Paradou AC) et Mouad Haddad (MC Alger), du milieu offensif Islam Bouloudene (NA Hussein Dey), des attaquants Idriss Saâdi (ex-SC Bastia/ France) et le Camerounais Leonel Wamba Djouffo (FK Spartaks Jurmala/Lettonie), du gardien de but Alexis Guendouz (ex-USM Alger), alors que le portier Redouane Maâchou est de retour au CRB après la fin de son prêt à l'USM Bel Abbès, tout en prolongeant son bail de deux ans. Le CRB entamera la défense de son titre à domicile face au HB Chelghoum-Laïd, à l'occasion de la 1ère journée de la saison 2022-2023 prévue le week-end du 26-27 août.