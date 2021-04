Absent lors de la dernière sortie de son équipe victorieuse de son équipe (2-1) face à Guimares, le latéral gauche Naoufel Khacef a été préservé par son club faisant face à un contexte administratif complexe et une potentielle suspension de 4 mois infligée par la FIFA. Selon Dzfoot, Naoufel Khacef et son club auraient porté un recours auprès de la FIFA pour contester une décision de suspension lié à un litige entre son actuel et son ancien club sur le transfert réalisé l’été dernier. Disposant d’un bon de sortie avec une clause libératoire estimée à 200000 euros, le NAHD aurait demandé au club portugais une indemnité de transfert de 300 000 euros pour libérer son latéral prêté aux Girondins de Bordeaux lors de la saison dernière. Interrogés sur la procédure de recours formulée en réponse à cette potentielle sanction de la FIFA, Naoufel Khacef et son avocat sont confiants quant à une issue positive de la requête déposée afin d’éviter une application d’une sanction contraignant le joueur à une suspension de 4 mois.