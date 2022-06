Fiancés, mais toujours sans alliance au doigt. Franck Kessié et le FC Barcelone se sont depuis longtemps dit «oui», mais n'ont toujours pas pu officialiser définitivement leur accord. Selon Goal, ils l'ont fait provisoirement avec un pré-contrat, mais pour que l'accord soit complètement finalisé, il manque encore quelque chose. Celui qui doit résoudre les problèmes dans cette histoire, ce n'est pas le milieu de terrain ivoirien, qui reste en attente, mais bel et bien le club Blaugrana. Et ce sont évidemment des problèmes financiers qui sont une source récurrente de problèmes depuis plus d'un an, qui empêchent la possibilité d'enregistrer Kessié sur les listes d'inscription pour jouer en Liga. En effet, le FC Barcelone est actuellement en situation de surplus par rapport au plafond salarial imposé par la ligue aux clubs. En pratique, elle ne peut pas enregistrer de nouveaux joueurs tant que les 144 millions d'euros avec lesquels elle dépasse la limite ne sont pas couverts. La semaine prochaine, en théorie, le club devrait passer à l'action en vendant 10% des droits télévisuels à un fonds d'investissement, permettant ainsi aux caisses du club de retrouver un peu d'air. Une fois cette question résolue, le Barça pourra enfin officialiser la signature de Franck Kessié. Mais ce n'est pas tout: Andreas Christensen attend également le feu vert du club pour sa signature et son officialisation. Comme indiqué, l'accord entre le désormais ancien milieu de terrain du Milan AC et les Blaugrana a été finalisé. Sauf incroyable retournement de situation, Franck Kessié sera sous les ordres de Xavi à partir de cet été. La balle est désormais dans les mains du club. Une fois que le Barça aura résolu une partie de ces problèmes, alors viendra l'heure du «oui» fatidique.