Décédé, mardi dernier, à l'âge de 69 ans, l'ancien président de la Ligue de football professionnel (LFP) Mahfoud Kerbadj, a été inhumé, hier, au cimetière de Sidi Rezine dans la commune de Baraki, en la présence d'une grande foule venue l'accompagner à sa dernière demeure. Ancien président du CR Belouizdad (2008-2010), avec lequel il remporta la coupe d'Algérie 2009, Kerbadj avait été élu une première fois à la tête de la LFP en 2011, avant d'être réélu pour un second mandat en 2016. En 2018, il avait quitté ses fonctions à la LFP suite à la décision de l'ancien président de la Fédération algérienne (FAF) Kheïreddine Zetchi de dissoudre le Bureau de Ligue. Il avait été remplacé par Abdelkrim Medouar, élu en juin de la même année. Le football algérien qui a perdu en 2022 Hamid Zouba, Bilel Benhamouda, Faouzi Mansouri et Abderrahmane Mehdaoui, pleure un autre serviteur. «Le président de la Fédération algérienne de football, Djahid Zefizef et les membres du Bureau fédéral, et tout le personnel de la FAF, ont appris avec beaucoup de tristesse et d'émoi la disparition, ce mardi 6 décembre 2022, de Mahfoud Kerbadj (69 ans), ancien président de la Ligue de football professionnel (LFP) et ex-membre du Bureau fédéral. En cette douloureuse circonstance, le président de la FAF, les membres du Bureau fédéral et le personnel de l'instance fédérale présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt et à ses proches, mais également à toute la famille du football et plus particulièrement celle du CR Belouizdad, club de coeur du défunt, leur exprimant ainsi toute leur compassion et leur sympathie en ces moments poignants», a écrit la FAF. De son côté, le président du Comité olympique et sportif algérien Abderrahmane Hammad a présenté ses sincères condoléances à la famille et proches du défunt. Kerbadj est également un cadre supérieur de l'État pour avoir longtemps présidé aux destinées de l'établissement public, à savoir l'Imprimerie officielle. Que Dieu Le Tout-Puissant accueille le défunt en Son Vaste Paradis et accorde aux siens réconfort et patience. « À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»