Mondher Kebaïer, le sélectionneur de la Tunisie, a évoqué la prochaine rencontre de ses hommes contre l'Algérie en match amical, vendredi prochain, à Radès. «Les derbies se jouent toujours sur de petits détails. Il y aura beaucoup d'engagement. Notre objectif est évident. Nous jouons chaque rencontre pour gagner et avancer dans le classement FIFA.», a confié le Tunisien. Et d'enchaîner: «Nous avons comme objectif d'entrer dans le Top 20 du classement mondial. Nous savons que ce sera une rencontre difficile contre une équipe respectable, avec de bons joueurs, qui a réalisé de grands résultats ces derniers temps.» Pour conclure, il dira: «Mais nous sommes aussi sur une bonne dynamique. Nous sommes prêts pour cette rencontre. On essaye d'imposer une domination sur le terrain à chaque fois qu'on joue à Radès, on impose notre style quel que soit l'adversaire.» Pour sa part, le joueur Hannibal Mejbri a indiqué: «Une victoire contre l'Algérie serait très importante pour nous et tous les Tunisiens. Il faut bien préparer les grandes échéances», a affirmé la nouvelle coqueluche du football tunisien. Par ailleurs, Mejbri est revenu sur son entrée en seconde période à la place de Msakni, honorant ainsi sa première sélection avec les Aigles de Carthage: «Ça fait plaisir de commencer par une victoire. J'ai été bien intégré dans le groupe, merci à toute l'équipe ainsi qu'au coach.»