Les futurs adversaires de l'Algérie sont avertis. À quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2021, l'Algérie, tenante du titre, a envoyé un message fort en remportant, hier, sa première Coupe arabe de la FIFA aux dépens de la Tunisie (2-0 a.p.) à Doha. Certes, tout ne fut pas si simple face à la Tunisie. Les Verts sont passés par les prolongations pour faire la différence dans un musclé. Néanmoins, une belle consécration pour la bande à Madjid Bougherra, composée de plusieurs tauliers des A (M'Bolhi, Benlamri, Belaïli et Bounedjah, plus Brahimi) et d'autres joueurs moins connus. D'autant que la victoire a été longue à se dessiner dans une finale d'abord, intense et rythmée, avant de baisser en intensité. Amir Sayoud et Yacine Brahimi, buteurs de la soirée, en ont été les héros, grâce à leur réalisation même si le début de la partie a été à l'avantage des Aigles de Carthage. Mais progressivement, les Verts réagissaient par l'intermédiaire de Meziani qui, seul devant le but, rate lamentablement la balle qui ne demandait qu'à entrer dans les filets du gardien de but tunisien (21'). Les Verts prennent alors le jeu à leur compte et dominent les Aigles de Carthage. Mais ils confondirent vitesse et précipitation. Hier, au Qatar, deux choses étaient en profusion: le gaz et les occasions ratées. Après une forte pression algérienne dans les premières minutes, le second acte se révélait moins rythmé. L'arbitre calme tout le monde après une action disputée entre Sliti et Bounedjah. Cet incident a donné lieu à des cartons jaunes pour trois joueurs, à savoir Youssef Msakni, Seifeddine Jaziri et Baghdad Bounedjah. Les Algériens terminent la première mi-temps dans la désorganisation au moment où les Tunisiens ont tenté d'en profiter, en vain. La mi-temps est sifflée sur le score de parité (0-0). Après la pause, au retour, les Verts prennent d'assaut le camp adverse, sans pour autant concrétiser les nombreuses occasions. Devant tant d'énergie, les Algériens semblent accuser le coup, physiquement, et les Tunisiens essaient d'en profiter pour «tuer» le match dans ces dernières minutes. En vain. Place aux prolongations. Plus ouvertes, elles profitèrent aux Verts qui concrétiseront grâce à un missile de Amir Sayoud. Piqués dans leur amour- propre, les Tunisiens jetèrent toutes leurs forces dans la bataille. Mal leur en prit, puisque Brahimi en profitera pour sceller le match en marquant dans les derniers instants dans les filets abandonnés par Hassen, monté sur corner pour tenter d'égaliser (0-2, 120e+5). Ce dernier a d'ailleurs reçu le trophée du Ballon d'or, consacrant le meilleur joueur du tournoi, tandis le capitaine des Verts, Raïs M'bolhi, a été sacré meilleur gardien de but de cette édition. Alors que le trophée du meilleur but du tournoi est revenu logiquement à Youcef Belaïli. Enfin, le Soulier d'or a été remporté par l'attaquant tunisien, Seif-Eddine Al Jaziri, meilleur buteur du tournoi avec 4 buts. Sportifs et fair-plays, les joueurs algériens ont réservé une haie d'honneur pour les Tunisiens. Le trophée a été remis aux Algériens par le Cheikh Al-Thani, souverain du Qatar, tandis que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a félicité les joueurs un à un dans une ambiance de fête, aussi bien pour l'Algérie...que pour le pays hôte, qui a réussi une compétition parfaite sur le plan de l'organisation à moins d'un an de la Coupe du monde 2022. One, two, three! Viva l'Algérie!

Le Qatar prend la 3e place

La sélection qatarie de football a battu, hier, au stade Ras Abu Aboud, son homologue égyptienne aux tirs au but (5-4), temps réglementaire et prolongations (0-0), en match de classement pour la 3e place.