Il est petit, il est gentil, mais il est surtout fort. Très fort. Comme une habitude, N'Golo Kanté a éclaboussé de sa classe le 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre Lille (2-0), mardi. Une routine pour le milieu de terrain de Chelsea. Même avec un entrejeu renforcé, le LOSC n'a jamais réussi à bloquer le Champion du monde tricolore, intenable lorsqu'il a été lancé. À chaque fois qu'il a fallu négocier un deuxième ballon, l'international français était là au duel. À chaque fois qu'il a fallu remonter le bloc, l'ancien joueur de Leicester City était là pour réaliser la passe tranchante ou la percée incisive, comme celle où il remonte 52 mètres pour servir Christian Pulisic sur le second but. Une activité débordante et incessante qui a posé de très gros problèmes aux Dogues, incapables de trouver la solution. «Il s'est amélioré de minute en minute tout au long du match et, instantanément, cela a eu un impact énorme. Mais ce n'est pas une surprise. Nous l'attendions depuis quelques matchs maintenant. N'Golo a été formidable», a encensé Thomas Tuchel, imité par Jocelyn Gourvennec. «C'est un joueur impressionnant qui ne laisse pas de temps aux autres avec le ballon. Il peut réaliser des percées rapidement, notre joueur a même essayé de faire faute sur lui et n'a pas pu le faire, ce moment a été la clé du match. Par son intensité, il a dicté le tempo pour Chelsea.»

Ancien joueur de Chelsea et Lille, Joe Cole a suivi avec une attention particulière ce match. Et Kanté a été le joueur qu'il a préféré voir sur la pelouse. «Il a été exceptionnel. Nous l'avons vu tant de fois lors des soirées de la Ligue des Champions où il a fait avancer l'équipe. Je ne pense pas qu'il y ait un milieu de terrain aussi influent que lui dans notre championnat au cours des dix dernières années. Tout ce qu'il fait... Quand il joue bien, vous gagnez», a réagi le consultant britannique pour BT Sport. Pour Nicolas Anelka, Kanté a réalisé le match parfait à Stamford Bridge.

«Il a été énorme comme d'habitude. Il fait la différence sur les passes, les décalages et aujourd'hui, il est même passeur.

Il peut se créer des actions de buts et même marquer. Il sait tout faire. On a l'habitude de le voir comme ça et ce n'est pas une surprise», a applaudi l'ex-buteur de Chelsea. Un souci majeur pour les adversaires du club anglais, qui devront trouver la parade pour étouffer le joueur de 30 ans. Tout sauf une mince affaire.