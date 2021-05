Selon des informations de Sky Sports, Harry Kane a fait part à ses dirigeants de son envie de quitter Tottenham pendant le mercato estival 2021. Plusieurs clubs sont sur les rangs et l'attaquant anglais espère que son transfert sera acté avant le début de l'Euro 2020. Sa préférence est de rester évoluer en Premier League précise le média britannique. Dans le passé, Manchester United, Manchester City et Chelsea ont tous été en contact avec les représentants du buteur des Spurs. Les Red Devils qui ont fait prolonger Cavani semblent désormais hors course. Les Citizens cherchent toujours un successeur à Sergio Agüero, alors que les Blues ne sont pas complètement satisfaits des performances de Timo Werner. Un dernier club pourrait s'inviter dans ce dossier. Liverpool pourrait en effet tenter de recruter l'international anglais. Pour le moment, la balle reste dans le camp des dirigeants de Tottenham qui espèrent encore faire changer d'avis Harry Kane. Ce dernier est sous contrat jusqu'en juin 2024 et sa valeur est estimée autour de 120 millions d'euros par Transfermarkt. Ce qui élimine déjà pas mal de courtisans.