Kamel Saïdi a été élu président de la Fédération algérienne d'haltérophilie jusqu'à la fin du mandat olympique (2020-2024), lors des travaux de l'Assemblée générale élective tenus samedi à l'École de voile

de Bordj El Bahri (Alger). Prévue initialement le 5 novembre, avant d'être reportée à ce samedi en raison de l'absence des conditions requises à sa tenue, cette AG élective intervient après la suspension prononcée par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), à l'encontre de l'ex-président Ismail Boulahya et six membres de son bureau fédéral. Sur les 26 membres votants, Saïdi a obtenu 18 voix contre huit pour l'autre candidat en lice pour la présidence de la FAH, à savoir, Tayeb Boulahya.

À l'issue de son élection, Saïdi (45 ans) a remercié les membres de l'AG pour leur confiance, assurant que son objectif est de «rassembler la famille de l'haltérophilie et ouvrir la porte du dialogue pour sortir de la crise que traverse l'instance fédérale». «Nous sommes à l'aube de plusieurs compétitions internationales importantes, dont les Jeux olympiques de Paris en 2024 et nos athlètes ont besoin de notre soutien pour préparer ces rendez-vous dans les meilleures conditions.

Nous internationaux actuellement en stage de préparation bénéficieront de notre apport pour prendre part aux Mondiaux prévus en décembre en Colombie», a-t-il déclaré. Le nouveau président de la FAH a, également, abordé le volet de la formation des entraîneurs et arbitres, ainsi que la relance des pôles de développement de la discipline et la reforme des systèmes de compétition. Sélectionneur national dans les différentes catégories, dont seniors (2009-2010), Saïdi est titulaire d'un diplôme de conseiller sportif et a occupé le poste de directeur de la méthodologie à la Ligue d'Alger pendant plusieurs années. Les membres de l'AG ont également élu six nouveaux membres du bureau fédéral auxquels s'ajoutent les deux membres de l'ancien bureau, qui n'ont pas été concernés par la suspension du MJS.