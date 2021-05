Insatiable Oliver Kahn! À peine le 9e titre consécutif de champion d'Allemagne du Bayern Munich officialisé samedi que l'ancien gardien et futur président des Roten s'est déjà projeté sur un nouvel objectif qu'il a fixé aux joueurs pour la saison prochaine. «Être champion, avoir travaillé toute l'année pour être récompensé par un titre à la fin, c'est une performance extraordinaire. On ne s'y habitue pas. Nous avons égalé le record de la Juve de neuf titres consécutifs, et maintenant notre but sera de battre ce record avec dix titres, ce qu'aucune équipe n'a encore fait sur cette planète», a lancé l'Allemand au micro de Sky Deutschland. Dans son enthousiasme, le dirigeant a oublié de préciser qu'il parlait des grands championnats européens puisque le Skonto Riga en Lettonie (14 titres consécutifs) Lincoln Red Imps à Gibralatar (14) ou encore Rosenborg en Norvège (13) ont, entre autres, déjà fait encore plus fort.