En fin de contrat en juin 2023, Robert Lewandowski pourrait quitter le Bayern Munich cet été, selon plusieurs rumeurs. Véritable star du Champion d'Allemagne, l'attaquant polonais serait notamment dans le viseur de clubs comme le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Toutefois, ses dirigeants, bien décidés à le retenir, vont tout faire pour le conserver. Oliver Kahn, le président du Bayern Munich, s'est ainsi exprimé une nouvelle fois à ce sujet. L'ancien portier du club s'est montré on ne peut plus clair: ce sont bien les Bavarois qui ont les cartes en main dans ce dossier.

«Nous sommes en contact avec Robert et souhaitons qu'il reste au Bayern le plus longtemps possible.

Apparemment, certains pensent que de telles discussions et négociations de contrat sont comme dans le jeu de manager en ligne, où je clique sur quelque chose et il prolonge ensuite son contrat. Il faut aussi regarder la situation des joueurs», a d'abord rappelé l'Allemand, dans des propos accordés à Sport1. «Les joueurs qui ont bien performé dans ce club pendant de nombreuses années sont exceptionnels.

Robert est devenu un footballeur mondial avec nous. Robert est un joueur qui a le potentiel de marquer 30, 40 buts chaque année. Bien sûr, à un moment donné, des joueurs comme celui-ci se disent: j'ai tout réussi ici et tout gagné. Ensuite, il faut du temps pour le convaincre de rester», a argumenté le dirigeant, qui ne cèdera pas aux pressions. «Nous décidons quand le FC Bayern entamera les négociations contractuelles.

On sait très bien ce qu'on doit à ce joueur. Il s'agit aussi d'avoir un échange respectueux avec le joueur. Nous ne laissons personne nous mettre la pression [...] lorsqu'il s'agit de prendre ces décisions cruciales et importantes», a-t-il conclu. Le message est passé.