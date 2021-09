L'Algérien Mohamed Yacine Kafi, président de l'Union africaine de sports boules (UASB), s'est porté candidat au bureau exécutif de la Fédération internationale de Boules (FIB), dont les élections sont prévues, jeudi, à Martigues en France, en marge du Mondial Jeunes (U18 et U23 et Seniors) programmé du 14 au 18 septembre, a-t-on appris, hier, auprès de l'intéressé. Kafi sera en concurrence avec le Tunisien, Kamel Hamdi et le Marocain, Mohammed Soussi, pour une place à l'exécutif de l'instance internationale, lors du Congrès qui élira aussi un président et les 12 autres membres, pour le prochain mandat olympique (2021-2024). L'Algérien était vice-président de l'instance lors du dernier mandat et compte poursuivre sa mission à la FIB pour relever d'autres défis qui s'affichent à l'horizon.

Les élections de la FIB seront ouverts aux chefs des délégations qui sont présents à Martigues et aussi aux représentants des pays qui n'ont pu faire le déplacement pour plusieurs raisons. Le congrès se tiendra en mode présentiel pour les absents.