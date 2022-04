Au programme de la 25e journée du championnat de Ligue 1, le leader incontesté, le CR Belouizdad, aura fort à faire, en se déplaçant à Bechar, pour donner la réplique à son dauphin, la JS Saoura, à partir de 22h. Ce duel promet des débats passionnants dans une soirée ramadhanesque entre deux équipes qui ont le vent en poupe. Les Sudistes, dirigés par Mustapha Djallit après la résiliation du contrat de l'entraîneur tunisien, Kaïs Yaâkoubi, ne comptent pas lâcher prise afin de réduire l'écart qui les sépare avec leur adversaire du soir. Les Belouizdadis, eux, auront fort à faire, avec plusieurs facteurs défavorables. À commencer par les absences que risque d'enregistrer le groupe, avec les internationaux A', qui ont disputé, dimanche soir, le 2e match amical face au Togo à Blida, ajouté à cela le long voyage à Bechar et la fatigue engendrée, mais aussi et surtout le fait de chercher le meilleur moyen qui permettra au groupe de bien penser à la prochaine sortie qui l'attend, samedi prochain, face au Wydad de Casablanca, dans le cadre de la 1ère manche des quarts de finale de la Champions League africaine au stade du 5-Juillet. Un peu plus tôt dans la journée, le NA Hussein Dey, dont la situation va de mal en pis en bas du tableau, recevra le WA Tlemcen, lequel a déjà mis les deux pieds en Ligue 2. Les Sang et Or sont dos au mur, avec une obligation de résultat qui met la pression sur les protégés de Lyamine Bougherara. À la même heure (15h45), l'O Médéa et le RC Arba reçoivent, respectivement, le CS Constantine et le NC Magra.

L'autre affiche de la soirée est celle qui opposera l'ES Sétif au MC Alger, au stade du 8-Mai 1945. Deux équipes qui traversent des moments difficiles et qui cherchent, vaille que vaille, à l'emporter afin d'éviter l'implosion. Le Paradou AC, lui, part favori lorsqu'il reçoit le RC Relizane. Demain, seront au programme les trois dernières rencontres au programme, à savoir HB Chemghoum-Laïd - JS Kabylie, USM Alger - ASO Chlef et US Biskra - MC Oran. Des duels indécis et qui restent ouverts à tous les pronostics.