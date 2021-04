Le derby de la Soummam, entre la JSM Béjaïa et le MO Béjaïa sera à l'affiche de la 12e journée de Ligue 2, prévue aujourd'hui, et qui sera marquée également par les déplacements des trois premiers du Groupe Est, tout comme leurs homologues du Groupe Ouest. En effet, l'US Chaouïa, le HB Chelghoum Laïd et l'USM Annaba, ex aequo à la première place du Groupe Est, avec 22 points pour chaque club, seront appelés à évoluer hors de leurs bases au cours de cette 12e journée, puisque la formation d'Oum El Bouaghi se rendra à Ouled Djellal, alors que le HBCL et l'USMAn se déplaceront respectivement chez le NRB Teleghma et le MSP Batna. Même cas de figure à l'Ouest, où les actuels coleaders, le MCB Oued Sly et l'ASM Oran se déplaceront respectivement chez l'OM Arzew et le RCB Oued R'hiou, alors que le troisième, le CR Témouchent se rendra chez le MC Saïda. Pour certains, il s'agira de duels des extrêmes face à des équipes mal en point ou carrément bon dernier, comme l'est le MSPB. Des clubs en grande difficulté et face auxquels il sera probablement difficile de récolter des points. Une situation qui pourrait faire l'affaire de certains poursuivants, notamment le MO Constantine qui pourrait s'emparer du leadership du Groupe Est à l'issue de cette 12e journée. En effet, le MOC (4e/21 pts) va accueillir le voisin AS Khroub (9e/11 pts), avec la possibilité de passer devant ses concurrents qui, actuellement, ne comptent qu'une seule longueur d'avance sur lui. Cependant, le duel le plus attrayant et qui devrait le plus attirer l'attention samedi, reste probablement le derby de Yemma Gouraya entre la JSMB et le MOB. En effet, outre la rivalité identitaire, née de l'appartenance de ces deux clubs à la même région, il y aura aussi la grande rivalité sportive et l'enjeu de ce match en lui-même. La JSMB (4e/18 pts) accueillera son frère ennemi et actuel coleader du Groupe Centre avec le RC Arba (21 pts), avec la possibilité de le rejoindre au classement général en cas de victoire. Autant d'ingrédients intéressants qui feront probablement de ce choc le duel à suivre de cette 12e journée. R. S.