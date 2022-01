AAujourd'hui à 18h, était programmée la manche retour des 8es de finale (bis) de la coupe de la Confédération africaine, entre la JS Kabylie et le Royal Léopards (Eswatini), au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Une rencontre qui a fait l'objet de plusieurs reports avant d'être reprogrammée. Mais au final, cette nouvelle programmation est chamboulée. La délégation du Royal Léopards n'a pu se déplacer en Algérie, hier, et devait retourner dans son pays. C'est parce que le trafic aérien à Istanbul (Turquie), où ladite délégation a transité pour arriver à Alger, était à l'arrêt, en raison d'une tempête de neige exceptionnelle sur la Méditerranée orientale. Jusqu'à ce que nous mettons sous presse, aucune confirmation n'a été donnée, concernant la tenue ou pas de la rencontre.

Au niveau de la direction du club, l'on semble être catégorique, en affirmant qu'une correspondance sera dressée à l'instance continentale, afin de revendiquer une victoire sur tapis vert et, ainsi, une qualification pour la phase des poules de la compétition aux côtés de la JS Saoura, l'autre représentant algérien, ainsi qu'Al-Ittihad (Libye) et d'Orlando Pirates (Afrique du Sud). Entre- temps, les joueurs de la JSK ne prêtent pas attention à tout ce qui se dit dans ce sens, et ont continué leur préparation au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou sous la direction du coach tunisien, Ammar Souayah. Ce dernier a mis en place son dispositif tactique, afin de permettre à son équipe de renverser la vapeur, après sa défaite au match aller sur la plus petite des marges. Les Canaris, finalistes malheureux de la précédente édition, remportée par les Marocains du Raja Casablanca (2-1), ont bien démarré cette nouvelle aventure, ce qui a nourri un peu plus leur ambition de réaliser un aussi bon parcours que l'an dernier.

Ce rendez-vous face au représentant d'Eswatini s'est fait attendre, car reporté à trois reprises, pour des considérations liées à la pandémie de coronavirus, avant d'être reprogrammé pour jeudi. À leur retour d'Eswatini, les Canaris ont dû entrer directement en confinement, car le pays dont ils revenaient était fortement touché par le nouveau variant. Une quarantaine qui s'est répercutée de manière directe sur la programmation du match retour, fixé une première fois pour le 20 décembre 2021, au stade Omar-Hamadi d'Alger, puis le 5 janvier 2022 au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, avant d'être reporté au 26 janvier dudit mois, et dans le même stade. Ce n'est que la semaine dernière que le match a été définitivement reprogrammé pour le 27 janvier. Depuis la prise en main de la JSK par Ammar Souayah, l'équipe est sur une belle dynamique en championnat où elle vient d'aligner une série de victoires après une entame de compétition compliquée.