La domiciliation du match de la finale de la coupe de la Ligue de football professionnel, devant opposer la JS Kabylie au NC Magra, pose-t-elle un problème? C'est ce qui ressort des dernières nouvelles qui font état de la probable domiciliation de cette finale au nouveau stade d'Oran. C'est ce que d'aucuns attendent pour voir cette nouvelle infrastructure abriter une des compétitions les plus prestigieuses en Algérie après quelques semaines seulement de son inauguration. Mais ce qui s'est produit justement au lendemain du premier match amical qui a inauguré cette infrastructure entre la sélection algérienne des joueurs locaux face à la sélection «A» du Libéria suscite une nouvelle polémique.

En effet, l'organisation d'un barbecue dans ce nouveau stade d'Oran, le 19 juin dernier, à l'issue d'un match amical a fait le buzz sur les réseaux sociaux au point où le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a même lancé l'ouverture d'une enquête sur le sujet. Encore faut-il justement noter que même à l'issue de ce match amical Algérie - Liberia (5-1), ce stade a enregistré

plusieurs dépassements en matière d'organisation. Deux problèmes en l'espace de deux jours pour une nouvelle enceinte qui vient d'être inaugurée, ça fait vraiment beaucoup! En effet, à l'issue du match, alors que les responsables de la FAF ont voulu aménager un espace pour les déclarations des coachs et des joueurs, c'est dans un couloir du stade que ces déclarations ont eu lieu!

Le lendemain, des ouvriers de la société chinoise qui a effectué les travaux ainsi que d'autres de la société Vegedale Design responsable de la réalisation hybride du stade d'Oran, entre autres, ont organisé un match. Mais juste après ce match, un barbecue a été dressé qui a fait scandale sur les réseaux sociaux et le MJS a donc décidé d'ouvrir une enquête.

Le boss de la Société Vegedale Designe, Saïd Boussaâd, a tenu à clarifier la situation en indiquant qu'en effet, l'ensemble des travailleurs qui ont veillé à la préparation de la pelouse ont voulu fêter la réussite de leur travail en organisant «un petit barbecue». Une nouvelle qui n'a pas été du goût du DJS d'Oran, Yacine Siefi, qui a déclaré qu'«aucune autorisation n'a été délivrée par les autorités compétentes pour l'organisation de cette petite fête». Il a aussi indiqué qu'«une enquête sera ouverte afin de déterminer les responsabilités et des sanctions seront prises à l'égard des initiateurs de cette action». D'aucuns savent que la domiciliation de la finale de la coupe de la Ligue football professionnel entre la JSK et le NCM n'a pas encore été déterminée. D'où des annonces font état d'une éventuelle programmation de cette finale au nouveau stade d'Oran. Mais à la suite de ce scandale, un changement de la domiciliation de cette finale a été annoncée pour le stade du 5-Juillet. Et jusqu'à présent ni la domiciliation de cette finale, ni sa date n'ont encore été officiellement annoncées...

Il est utile de rappeler qu'en demi-finale de la coupe de la ligue de football professionnel, la Jeunesse sportive de Kabylie s'est imposée face au Widad Athletic de Tlemcen (1-0) grâce à un but inscrit par Al-Tubal. Les joueurs de Denis Lavagne se sont donc qualifiés pour la finale où ils y affronteront le NC Magra tombeur de l'USMA (2-1), et tenteront ainsi d'ajouter un autre titre au riche palmarès de la formation kabyle. Quant au NC Magra, elle veut bien gagner cette finale pour rentrer tout simplement dans l'histoire du football national.