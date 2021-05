C'est ce soir à à 22h30 que la JS Kabylie recevra le MC Oran, au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, dans une rencontre qui promet une soirée footballistique de haute facture, dans le cadre de la mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1.

Les deux équipes sont sur une lancée positive et ne comptent pas laisser filer l'occasion pour consolider leur position dans le classement. En effet, les locaux qui sont sur une série de victoires en national et à l'international veulent poursuivre et confirmer leur retour en force, alors que les visiteurs ne ménageront pas d'efforts dans le but d'arracher un bon résultat. En effet, le bon résultat pour les Oranais signifie un rapprochement du leader, l'ES Sétif. Talonnant à la quatrième place du championnat, les Hamraoua voudront sans nul doute améliorer leur classement et pourquoi pas ravir la place de leader aux Sétifiens, dans quelques journées.

En tout état de cause, les joueurs du MCO croient fort à cette éventualité et ne viennent pas à Tizi Ouzou par désillusion.

Les Canaris, quant à eux, joueront ce soir d'une part pour améliorer leur classement, en rejoignant le premier carré et d'autre part, ils chercheront une victoire pour confirmer aussi leur retour en force.

Ces enjeux qui entourent la rencontre de cette soirée feront que le spectacle ne peut être que très beau, d'autant plus que les deux clubs sont actuellement en très bonne forme.

Par ailleurs, il est à rappeler que le club kabyle engagé sur trois fronts: course au titre de cham-pion, coupe de la Ligue professionnelle et coupe de la Confédération africaine de football ne s'attendait pas à autant en début de saison. Les Canaris n'espéraient sans doute pas pouvoir figurer sur le tableau de bord de toutes ces compétitions lorsqu'au début de saison, tout le monde doutait de leurs capacités à jouer les premiers rôles du Championnat national.

À la mi-saison, ces derniers ont pu remonter tous les écueils pour enfin se retrouver en quarts de finale de la coupe de la Ligue professionnelle et en quarts de finale de la coupe de la Confédération africaine.

Justement, à ce sujet, les Canaris s'apprêtent à aller en Tunisie pour croiser le fer avec le club tunisien de Sfax dans une confrontation difficile. Les Tunisiens habitués à jouer les compétitions africaines, ces dernières années, mettront sans nul doute à profit le déficit de participation des Kabyles. Des Kabyles qui n'ont pas pris part aux compétitions africaines depuis plusieurs années à cause d'un long passage à vide. Toutefois, ce point ne semble pas atténuer la volonté des Canaris qui commencent à croire, sérieusement, en leurs capacités à aller plus loin dans cette prestigieuse compétition.

En effet, après une première qualification inespérée, les Kabyles ont fait une très belle phase de groupes de cette compétition en terminant premiers au classement devant de grands clubs comme le Coton Sport qu'ils ont battu sur son terrain au Cameroun. Cette phase de groupes a consolidé la force de l'équipe qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.