JSK - ESS constituera l'affiche de la 2e journée du championnat de Ligue 1, prévue, vendredi et samedi, alors que le CR Belouizdad, entamera la défense de son titre à domicile, face au CS Constantine. La JSK et l'ESS, dont les rencontres de la journée inaugurale ont été reportées au 2 novembre, en raison de leur engagement aux compétitions africaines interclubs, s'affronteront au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, dans un duel qui s'annonce indécis et ouvert à tous les pronostics. Qualifiées pour le prochain tour de leur épreuve respective, la JSK et l'Entente aborderont leur 1er rendez-vous en championnat avec l'intention de démarrer du bon pied et éviter ainsi de trébucher d'entrée. La JSK devrait être dirigée sur le banc, à titre intérimaire, par l'entraîneur adjoint Mounir Dob, après le départ de l'entraîneur français Henri Stambouli, dont le contrat sera résilié à l'amiable. Le CRB, qui reste sur une qualification à la phase de poules de la Ligue des Champions, aux dépens des Ivoiriens de l'ASEC Mimosas (aller: 1-3, retour: 2-0), entamera la défense de son titre à la maison, face au CS Constantine, battu à domicile par le MC Oran (0-1). Même si les Belouizdadis bénéficieront de la faveur des pronostics, le CSC, touché dans son amour propre, va chercher certainement à se racheter à l'occasion de son déplacement à Alger. L'US Biskra, auteur d'un carton, lors de la 1ère journée en déplacement, face au promu le RC Arba (5-0), recevra la JS Saoura, l'autre représentant algérien qualifié en coupe de la Confédération, dans un derby du sud indécis. Les gars des «Ziban» auront à coeur de confirmer leur excellent début de saison, face à une équipe de la JSS, capable de revenir avec le gain du match. Le MC Alger, dirigé sur le banc par le Tunisien, Khaled Ben Yahia, se rendra à l'est du pays pour défier le NC Magra, battu d'entrée par le WA Tlemcen (1-0). Les Algérois, dont l'objectif est de jouer les 1ers rôles cette saison, devront rester vigilants face au NC Magra, dont les statistiques à domicile plaident en sa faveur. Le MC Oran et le Paradou AC, vainqueurs lors de leur 1er match de la saison, respectivement, face au CSC et l'ASO Chlef, sur le même score (1-0), s'affronteront pour l'objectif commun de confirmer leur succès. Le 1er derby de l'Ouest de la saison mettra aux prises le RC Relizane au WA Tlemcen, qui a assuré l'essentiel, lors de la 1ère journée, en battant à la maison le NCM (1-0).

L'USM Alger, tenue en échec, le week-end dernier, dans le derby algérois, face au NAHD (1-1), évoluera, a priori sur du velours, dans son antre Omar-Hamadi de Bologhine face au RC Arba, dont l'effectif est composé, majoritairement, de la réserve.

L'autre promu le HB Chelghoum-Laïd va signer ses grands débuts en Ligue 1, en accueillant le NAHD, alors que l'ASO Chlef, abordera la réception de l'Olympique Médéa avec l'intention de rectifier le tir.

R. S.