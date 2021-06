Le match JS Bordj Ménaïel - JSD Jijel (Centre-Est), prévu, aujourd'hui, à 17h au stade du 20-Août-1955 d'Alger, ouvrira le bal des finales pour déterminer les champions de chacun des six groupes composant le championnat inter-régions de football qui accèderont la saison prochaine en Ligue 2. Cette première finale sera suivie par celle du groupe Sud-Est, opposant l'US Souf à l'IRB Ouargla samedi (17h), également au stade du 20-Août de la capitale. La 3e finale, prévue dimanche (17h) au stade du 8-Mai 1945 de Sétif, mettra aux prises HAMRA Annaba à l'US Tébessa pour le compte du groupe Est. Pour l'Ouest du pays, les finales débuteront, lundi prochain, par le match GC Mascara - WA Mostaganem au stade Ahmed-Zabana d'Oran, avant celui du groupe Centre-Ouest entre l'USMM Hadjout et l'Entente Sour el Ghozlane, mardi au stade du 20-Août-1955 d'Alger. La finale du groupe Sud-Ouest mettra aux prises le NRB Fenoughil au cham-pion du groupe «Sud-Ouest F1» qui devait être connu, hier, à l'issue de la dernière journée de championnat. La Ligue inter-régions de football (LIRF) a indiqué que toutes les finales se joueront à huis clos dans le respect du protocole sanitaire anti-Covid. Par ailleurs, et en prévision de ces finales, Le WA Mostaganem a entamé à Oran un stage bloqué depuis mardi en prévision de son match barrage face au GC Mascara. À la tête de la barre technique du WAM l'intersaison, Salem Laoufi a dit axer son travail au cours de ce regroupement sur «la récupération et l'aspect psychologique». «Comme il s'agit du dernier match de la saison, nous n'avons pas à effectuer un gros travail sur le plan physique. Les joueurs ont surtout besoin de récupération pour arriver au jour J dans une meilleure forme physique après tous les efforts déployés au cours du cham-pionnat», a déclaré l'ex-driver de l'ASM Oran à l'APS. «Outre la récupération, on travaille énormément sur le plan psychologique. On essaye de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions mentales et leur enlever une éventuelle pression inutile qui pourrait leur jouer un mauvais tour», a-t-il ajouté. Le WAM, qui a accédé cette saison en Inter-ligues, table sur une deuxième montée de rang.