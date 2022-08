L'Algérienne Zouina Bouzebra, auteure d'un nouveau record national au lancer du marteau (seniors/dames), avec un jet à 66,12 mètres, lors du National «Open», dimanche soir au SATO du stade du 5-Juillet (Alger), a annoncé dans une déclaration au site officiel de la Fédération algérienne d'athlétisme que désormais, elle compte viser les 70 mètres. « Ce nouveau record national est le fruit d'un travail dur et continu, qui a été motivé par une envie insatiable d'aller toujours plus loin. D'ailleurs, même si cette distance de 66,12 mètres me place déjà à un rang relativement respectable parmi les meilleures lanceuses au monde, je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Désormais, je vais travailler avec l'ambition d'atteindre les 70 mètres», a-t-elle affirmé. Âgée de 31 ans et sociétaire du CS Hamadit Béjaïa, Bouzebra avait décroché la médaille de bronze lors des derniers Jeux méditerranéens 2022 d'Oran, avec un lancer à 65,45 mètres. Une performance qu'elle a donc amélioré de près de 70 centimètres en quelques jours, mais sans pour autant chercher à s'arrêter en si bon chemin, puisqu'elle travaille pour aller encore plus loin. « Les moyens dont je dispose actuellement sont rudimentaires et j'espère recevoir rapidement une aide dans ce sens, car à ce niveau-là, on a besoin de soutien pour pouvoir se transcender», a-t-elle tenu à souligner. La prochaine étape pour Bouzebra sera les Jeux de la solidarité islamique, qui se dérouleront du 9 au 18 août courant à Konya (Turquie) et pendant lesquels elle «espère glaner une belle médaille pour l'Algérie». «Actuellement, je suis très en forme, comme en témoignent mes dernières performances, et sur ma lancée, je compte faire le maximum en Turquie pour décrocher une belle médaille».