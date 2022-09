L'attaquant international algérien du Stade Brestois Islam Slimani, a reconnu vendredi, qu'il n'est «pas encore revenu à son meilleur niveau», car n'ayant disputé aucun match amical pendant la phase préparatoire d'avant-saison, mais il s'est dit «optimiste» quant à un redressement rapide de cette situation à la veille du match contre le Paris SG. «Je suis un joueur ambitieux et je compte consentir tous les sacrifices nécessaires pour être opérationnel dans les plus brefs délais. Le fait de rejouer dans un endroit où le club et le coach me font confiance est très important pour moi, et il devrait m'aider considérablement dans cette perspective, car un joueur a besoin de se sentir désiré, particulièrement à mon âge», a indiqué Slimani lors de sa présentation officielle par le club breton. Le meilleur buteur de la sélection algérienne avait rejoint les rangs de Brest cet été pour une année, et une autre en option, en provenance du Sporting Lisbonne. D'autre part, Slimani (34 ans), a préconisé que son équipe «se montre plus agressive à l'avenir, et se batte sur tous les ballons, en se montrant plus intelligente que ses adversaires pour redresser la situation», elle qui reste sur deux lourdes défaites en Ligue 1, dont un (0-7) à domicile contre Montpellier. «Pour gagner nos prochains matchs et redresser notre situation, on devra se battre sur tous les ballons, être plus agressifs dans le jeu, et se montrer plus intelligents que les autres. La lourde défaite à domicile contre Montpellier n'était qu'un accident. Nous avons un bon groupe, qui j'en suis sûr pourra accomplir de grandes choses. On a juste besoin de quelques réglages», a t-il souligné. L'ex-baroudeur du CRB, passé également par Leicester City et l'AS Monaco, a conclu en promettant de mettre sa «grinta» et son expérience au service de l'équipe. «Chaque groupe a besoin d'un leader. Quelqu'un qui parle au moment opportun, pour booster les autres et les amener à se battre pour atteindre l'objectif escompté. Que ce soit moi ou un autre, il nous faut quelqu'un de ce genre dans le groupe», a-t-il insisté.