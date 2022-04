Tous les Algériens s'attendaient à ce que le président de la FAF, Charaf-Eddine Amara, convainque le sélectionneur national, Djamel Belmadi, de poursuivre sa mission à la tête des Verts, malgré ce choc de la double élimination consécutive cette année, de la coupe d'Afrique des nations et de la Coupe du monde. Mais, à la surprise de tout le monde, Amara a pris la décision de démissionner de son poste. Et lui- même annonce également que l'intérim sera assuré par le vice-président, Mohamed Maouche. Lors d'un point de presse tenu au siège de la FAF, Amara a déclaré: «Aujourd'hui, je prends acte de me retirer.». Un peu plu tôt dans la matinée, il avait présidé une réunion extraordinaire du Bureau fédéral pour étudier la situation, avant de faire signifier sa décision de se retirer de son poste. Cette démission, bien qu'elle soit surprenante, est compréhensible. Car l'usage fait que lorsqu'on est élu pour appliquer un programme et que celui-ci n'est pas appliqué sur le terrain, pour diverses raisons, il faut bien prendre ses responsabilités. Amara a estimé que l'élimination de l'Équipe nationale «ne doit pas être perçue comme un drame national, même s'il s'agit d'une déception populaire.» Du coup, il annonce également que «l'intérim de la présidence de la FAF sera assuré par un vice-président de la FAF. «J'ai décidé de désigner Mohamed Maouche pour ce qu'il représente comme symbole jusqu'à la tenue des prochaines élections.» Tout en prenant acte de la démission de Charaf-Eddine Amara, les membres du Bureau fédéral ont programmé «une nouvelle réunion, fixée au lundi 11 avril avec à l'ordre du jour la préparation et l'organisation de l'AGE», précise un communiqué de la FAF sur le sujet. Mohamed Maouche (86 ans), membre du Bureau fédéral et ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN, avait été désigné le 1er novembre 2021 en tant que vice-président de la FAF en remplacement d'Amar Bahloul.