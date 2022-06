Le président démissionnaire de la Fédération algérienne de football (FAF) Charaf-Eddine Amara a indiqué jeudi qu'il quittait ses fonctions «la conscience tranquille», après 14 mois aux commandes, marqués notamment par une élimination de l'Équipe nationale en barrages de la Coupe du monde 2022 au Qatar. «Les membres de l'assemblée générale ont adopté à l'unanimité les bilans moral et financier, chose qui m'a beaucoup soulagé. Malgré tout, je pense que mon bilan est positif sur tous les plans, y compris celui qui concerne le volet financier qui a été critiqué, mais que je défends car il est justifié. Je pars la conscience tranquille avec le sentiment du devoir accompli», a indiqué Amara à l'issue des travaux de l'AGO. Au terme de cette AGO, le président Charaf-Eddine a officiellement annoncé sa démission, au même titre que six membres de son Bureau fédéral. Les membres de l'assemblée générale ont validé sa démission, 14 mois après son élection à la tête de l'instance fédérale. «Je remercie les membres de l'assemblée générale pour avoir adopté les deux bilans tout en validant ma démission. Aujourd'hui, je quitte la FAF dans les meilleures conditions. J'ai travaillé avec sérieux et fidélité pour mon pays, en mettant tous les moyens pour nos sélections nationales», a-t-il ajouté. «Il y a eu des acquis qui ont été réalisés et d'autres chantiers qui sont toujours en cours. Les fruits seront récoltés plus tard, je souhaite bon courage à mon successeur», a-t-il conclu. Lors de ces travaux, les membres de l'AG ont adopté à l'unanimité les bilans moral et financier de l'exercice 2021. Le quorum a été largement atteint avec la présence de 85 membres sur un total de 97 composant l'AG de la FAF. Des représentants des clubs de la Ligue 2 amateur ont contesté leur exclusion des travaux de l'AGO. Selon la FAF, les pensionnaires de la Ligue 2 n'ont pas le droit d'assister à l'AGO en raison de leur statut amateur. Au cours de cette AGO, il a été procédé à l'installation des commissions de candidatures, de recours, et de passation de consignes, en vue de l'assemblée générale élective (AGE), fixée au jeudi 7 juillet prochain. Pour rappel, Charaf-Eddine Amara avait annoncé sa démission le jeudi 31 mars dernier, deux jours après l'élimination de l'Équipe nationale en barrage de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre - 18 décembre), au terme de sa double confrontation face au Cameroun (aller: 1-0, retour: 1-2). Deux mois plus tôt, les «Verts» avaient été éliminés sans gloire dès le premier tour de la coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun. Charaf-Eddine Amara avait été élu le 15 avril 2021 à la tête de la FAF, en remplacement de Kheïreddine Zetchi, qui avait renoncé à briguer un second mandat.