«Je suis déçu». Malheureusement, je ne peux pas lâcher ce club alors qu'il traverse une situation difficile. Telle a été la déclaration phare de l'entraîneur du MC Oran, Abdelkader Amrani. J'ai pris un engagement que je vais tenir, tout en étant convaincu que le maintien se jouera jusqu'au dernier match», a-t-il ajouté, soulignant que «nous allons subir jusqu'au dernier match».

Si la guigne continue à frapper le club fanion de l'Oranie, le MC Oran, le coach Abdelkader Amrani, lui, a, contre toute attente, identifié les sources du mal rongeant le club. Il s'agit tout simplement des membres composant cette ossature qui ne sont aucunement convaincants. Implicitement, l'ancien premier responsable du club, Tayeb Mehiaoui, a raté les recrutements qu'il a opérés.

D'ailleurs, la situation «sent» le pire, compte tenu des résultats qui continuent à alimenter l'ire et la déception aussi bien des supporters que de l'entraîneur de cette équipe que l'on a pourtant présentée comme meilleure à l'entame de la saison, vu le nombre impressionnant des joueurs recrutés.

Qu'est- ce qui a fait que les joueurs soient frappés par cet handicap les empêchant de scorer, sinon tout au moins offrir du spectacle. Ni résultats ni spectacles, l'ossature des Hamraoua fléchit rapidement et tombe comme un château de cartes, à telle enseigne que le coach Abdelkader Amrani ne sait plus à quel saint se vouer ni comment poursuivre son parcours au sein du club. Si le fait de composer avec les joueurs présents se présente comme ultime solution, Abdelkader Amrani, ne cache tout de même pas sa déception à chacune des occasions qui se présentent.

La dernière en date remonte à la fin de la rencontre qui a opposé ses poulains aux Milaha de Hussein Dey. Le dernier score de parité imposé par le club algérois a fait réagir l'entraîneur du MC Oran pour faire part de ses appréciations sur la rencontre de manière générale et sur ses joueurs de manière particulière.

Allant droit au but, il abat toutes ses cartes pour ne rien dissimuler. Il déclare en ce sens que «on n'a pas trouvé de solution sur le plan offensif». Et d'ajouter «nous sommes complètement passés à côté de la plaque, notamment en première mi-temps». Si ses joueurs ont raté une autre occasion pour faire valoir leurs capacités, Amrani, lui, est explicite en faisant savoir que les coups qu'il a essayés en renforçant le département offensif ont fini par tomber à l'eau.

Grande est sa déception en décortiquant les différents rounds de ce match raté par ses protégés. «Nous avons essayé d'utiliser la tactique «3-4-2-1» qui n'a pas marché», a t-il déploré. D'autant que «nous nous sommes bien préparés pour cette manoeuvre lors de notre stage de Mostaganem», a -t-il ajouté. «Ayant renforcé notre milieu offensif, malheureusement nous n'avons rien vu ni gagné des duels», a-t-il encore une fois regretté. Et d'ajouter amèrement que «on sent que notre équipe est fragile. Elle joue avec la peur au ventre». Pour l'entraîneur, les raisons de cette fluctuation de ses poulains sont connues. «Cela revient au niveau de certains joueurs aussi bien sur le plan individuel que collective», a-t-il souligné. Le coach, ayant constaté toutes ces lacunes lors du premier half, a tout de même essayé de se rattraper en deuxième mi -temps en procédant à quelques changements. Là aussi, l'entraîneur ne cache pas sa déception vis-à-vis du compartiment offensif qui se retrouve à court de solutions une fois dans le carré adverse. «Nous avons raté les balles arrêtées à cause de plusieurs erreurs que nous avons commises», a-t-il déclaré.