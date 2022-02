L'attaquant international algérien Islam Slimani a expliqué, sur son transfert, cet hiver, au Sporting Lisbonne (Div.1 portugaise de football), qu'il s'est senti plus désiré au Portugal qu'à Lyon, tout en rendant, néanmoins, hommage à son ancien club l'Olympique lyonnais (Ligue 1/ France), avec lequel il avait passé une année. «Je reviens au Sporting parce que les supporters m'aiment et parce que le club m'aime. Pour moi, c'est la chose la plus importante dans le football. Le Sporting, les supporters et le stade Alvalade me manquaient. La décision a donc été très simple. C'est super d'être de retour à la maison. C'est avec ce maillot que j'ai été le plus heureux. Le Sporting est ma maison, je me sens bien ici et je suis heureux ici. Le foot, c'est comme ça. Quand on laisse de bons souvenirs, c'est comme ça. Les supporters m'aiment et j'aime le Sporting et les fans», a indiqué en conférence de presse, Slimani (37 matchs, 8 buts et 5 passes décisives lors de son passage à Lyon). Du côté de l'O Lyonnais, la direction avait justifié le départ de l'international algérien par une volonté commune de mettre fin à l'aventure, expliquant que l'entraîneur du club n'avait pas souhaité retenir le joueur, s'estimant suffisamment servi dans l'effectif avec Moussa Dembélé et Tino Kadewere. L'attaquant international algérien de l'Olympique Lyonnais (Ligue 1/ France), Islam Slimani (33 ans), laissé libre par l'Olympique Lyonnais, s'est engagé avec le Sporting Lisbonne pour un contrat de 18 mois, avait tweeté, lundi soir le club portugais. Slimani qui portera le N°9 avec le Sporting, avait entamé sa carrière européenne chez le Sporting Lisbonne (2013-2016) avec lequel il avait disputé 111 matchs, toutes compétitions confondues, et marqué 57 buts.

Les performances réalisées chez le Sporting lui ont valu un transfert record à Leicester City, alors champion d'Angleterre, mais l'ancien buteur du CR Belouizdad n'avait pas réussi à s'imposer au sein des Foxes, où il avait fait l'objet d'un prêt à Newcastle (2018), Fenerbahçe (2018-2019), et à l'AS Monaco (2019-2020).