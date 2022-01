Les organisateurs de la coupe d'Afrique des nations, qui débutera le 9 janvier prochain et qui s'étalera jusqu'au 6 février, viennent d'offrir un autre avantage au pays hôte de cette compétition continentale, à savoir le Cameroun, puisqu'ils viennent de décider que la capacité d'accueil des stades sera réduite à 60% durant le tournoi et à 80% pour les matchs du pays hôte. Il y a 6 jours, la Confédération africaine de football (CAF) a pris la décision d'instaurer une jauge de 80% dans les stades lors de la CAN 2021. Selon Cfoot, la Confédération africaine de football a donné son feu vert au gouvernement camerounais, afin de remplir les stades à 80%, ceci dans le strict respect du protocole sanitaire. Les responsables camerounais multiplient les directives et alertes pour éviter toute contamination qui risque de nuire, véritablement, au bon déroulement de cette compétition continentale, attendue avec impatience par les férus du football de ce continent où le football est devenu le «véritable opium» des fans. 52 matchs sont prévus entre le 9 janvier et le 6 février, c'est-à-dire entre le match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso et la finale, deux rencontres programmées dans le nouveau stade d'Olembé à Yaoundé, d'une capacité totale de 60000 places. En effet, cette 33e édition de la CAN-2022, reportée à 2022, se déroulera dans un contexte particulier marqué par la pandémie de Covid-19, et son variant Omicron, qui est en train de gagner du terrain dans le monde. Et c'est pourquoi, une nouvelle décision a été prise.

«Après plusieurs concertations avec le gouvernement camerounais, à la lumière des évolutions de la crise sanitaire et des défis imposés par la pandémie de Covid-19, la CAF et le Comité local d'organisation ont convenu de plafonner entre 60% et 80%, la capacité des stades pendant la coupe d'Afrique des nations», a déclaré la CAF dans un communiqué. Il est très important de signaler également qu'un protocole sanitaire strict a été mis en place au Cameroun.

Les supporters devront être entièrement vaccinés et présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, ou antigénique négatif de moins de 24 heures, pour assister aux matchs. Par ailleurs, il est tout aussi utile de rappeler que du côté des responsables algériens, l'opérateur de téléphonie mobile, «Mobilis» a annoncé, il y a une semaine environ qu'il assure le transport de 661 supporters au Cameroun pour encourager l'équipe nationale, lors de cette coupe d'Afrique des nations CAN-2021, au Cameroun. Mobilis est habitué à ce genre d'initiatives puis qu'il a déjà organisé des voyages en faveur des supporters de la sélection nationale, lors de la participation des Verts à la CAN-2019 et la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Ce qui confirme de nouveau que l'opérateur demeure le 1er partenaire du sport en Algérie, fidèle à ses principes de soutien aux sélections nationales lors des compétitions et dans les fora internationaux. Concernant la sélection algérienne, proprement dite, sacrée championne d'Afrique 2019, elle mettra son titre en jeu, cette fois-ci au Cameroun, avec l'espoir de le conserver, et décrocher une 3e étoile.

L'envie et la détermination chez le «Club Algérie» seront les mêmes au Cameroun: conforter sa position sur le toit de l'Afrique, et surtout préserver sa série d'invincibilité de 33 matchs, entamée depuis 2018. «Nous sommes tenants du trophée. Nous allons aborder la compétition avec ambition, parce que nous voulons rendre notre peuple heureux. Nous avons vu la joie retrouvée avec la Coupe arabe.

La CAN-2019 était plus à notre portée que la Coupe du monde, nous l'avons gagnée pour la 1ère fois en 1990.

On a clairement envie de remplir cette vitrine, de ramener des titres», a indiqué le coach national en conférence de presse tenue, il y a quelques jours à Doha.