Ons Jabeur (5e mondiale) s'est qualifiée pour sa première finale de l'US Open, en étrillant 6-1, 6-3 la Française Caroline Garcia (17e), qui avait pourtant fait la plus forte impression jusqu'ici, mais a été totalement paralysée par l'enjeu, jeudi à New York. La Tunisienne de 28 ans atteint ce stade d'un Grand Chelem pour la deuxième fois d'affilée, après Wimbledon début juillet. Elle s'était alors inclinée face à la Kazakhe Elena Rybakina. Première Africaine de l'ère open en finale à Flushing Meadows, elle tentera de faire mieux samedi contre la Polonaise numéro un mondiale Iga Swiatek ou la Bélarusse Aryna Sabalenka (6e). «C'est une sensation extraordinaire. Après Wimbledon, il y avait beaucoup de pression sur moi et je suis vraiment soulagée d'avoir confirmé mes résultats. La saison sur dur avait un peu mal commencé, mais je suis très heureuse d'être en finale ici», a réagi la Tunisienne qui avait été sortie au premier tour à Toronto et au 2e à Cincinnati. Jabeur effectue la meilleure saison de sa carrière, après s'être adjugée deux des trois titres de son palmarès en avril à Madrid, puis en juin à Berlin, le premier datant de l'an passé à Birmingham. Et elle n'a pas manqué son rendez-vous new-yorkais, contrairement à Garcia, apparue extrêmement tendue dès qu'elle a pénétré sur le court Arthur Ashe, où un moment de silence a été observé en hommage à la reine Elizabeth II. «C'était très important de réussir le plus de services possibles. Je suis vraiment contente qu'elle ne m'ait pas breakée à la fin. Mentalement, j'étais prête», a commenté Jabeur, avant de se projeter sur sa finale à venir. «J'espère qu'Iga et Aryna joueront pendant cinq heures», a-t-elle dit en souriant, avant de plus sérieusement se rappeler un principe de base: «La finale n'est pas une question de tennis, il la faut jouer.»